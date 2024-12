A jest na to cokolwiek innego niż słowo przeciwko słowu? Bo po paru latach takie oskarżenie to można wobec każdego postawić i z dwojga złego lepiej by agresor został niewinny niż gdybyśmy mieli wsadzać niewinnych ludzi do więzień na podstawie bezpodstawnych oskarżeń. Niestety takie sprawy są trudne i nie ma tutaj dobrego rozwiązania.