Zwróćcie uwagę, że na następnych światłach grzecznie stanął. To wskazuje na to, że nastąpiła pomyłka. Jechał zamyślony tak jak większość z nas jeździ, że nie pamiętamy potem jak dojechaliśmy do domu. Jego prymitywny gadzi mózg (ten drugi) nie zauważył czerwonego światła, może gdzieś się paliło zielone i błędnie to zinterpretował, zdążył jeszcze wcisnąć klakson, myśląc "co ten człowiek robi na drodze gdy mam zielone!"

Nie wynika to z głupoty, nie wynika to Pokaż całość