Zero zdziwienia, Tusk obiecywał podatek liniowy, a zamiast tego podniówsł stawki VAT, tymczasowo, ale sojusznicy z pis tą tymczasowość zmienili w wieczność. Po co coś obniżać skoro to wina PIS? Można jak ze wszystkim innym udawać że nie da się tego naprawić