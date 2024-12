Zawracać do kraju, gdzie jeden dyktator zastąpił drugiego ?

Przypominam, że ci tak zwani "reberianci" to alkaida po rebrandingu - ta, co rozwaliła world trade center i którą rządził binladen.

Obawiam się, że pod ich rządami w Syrii zatęsknią za uciekającym dyktatorem ...

I wydaje mi się, że po prostu Niemcy chcą wywalać z swojego kraju problematyczny element, który sami do europy sprowadzili.