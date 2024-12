Nie żebym zgadzał się z przyjmowaniem wcześniej wniosków jak leci, ale jaka jest teraz logika etapu?

Aktualnie jest to kraj skrajnie zdestabilizowany na progu kolejnej wojny domowej (w zasadzie to już trwają walki) z islamskimi bojówkami chodzącymi pod bronią po ulicach. Są już nagrania z ostrzeliwania losowych osób. Izrael rozpoczął inwazję lądową i bombardowania.

Czyli wg urzędników w Europie jest to teraz miejsce bezpieczne, zwłaszcza dla chrześcijan?