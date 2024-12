Czyli jeżeli Kamala wygrałaby wybory w USA to trzeba by było taki wynik unieważnić, bo też kupowała poparcie od influencerów? XD

Jeżeli Trzaskowski wygra wspierany przez celebrytów wybory prezydenckie to też mu je unieważnimy? XD Bądźmy poważni.



Jeżeli ktoś by dorzucał wydrukowane w domu głosy do urn - jasne, warto unieważnić.

Natomiast kupowanie reklam czy influencerów to według mnie nie jest powód żeby cokolwiek unieważniać. Dorośli ludzie mają dostęp do materiałów w Pokaż całość