Dobra, ale urywek o jej charytatywnej działalności to proszę usunąć. Bo to nic innego jak obchodzenie podatków!! Tam nikt nie robi tego, bo kocha biednych, tylko robią to, by odpisać od podatków. Dokładnie ten sam scam co ze sztuką. Że też się jeszcze ludzie nie nauczyli i powtarzają te głupoty.