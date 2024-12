Spór jest na tyle głęboki, że dotyczy nawet tego czy pociągi rzeczywiście się zatrzymują.

͡

°

͜

ʖ

͡

°

No tak, w końcu zbliża sie kolejna "rocznica" kiedy to 21 grudnia jeden z pociągów zgłosi awarię spreżarki, która to nagle ustąpi z nastaniem nowego roku () Ale pan prezes pewnie powie że pociąg wcale nie stanął tylko wziął urlop.Zresztą całe to oświadczenie to bzdury i celowe mieszanie dwóch niezależnych