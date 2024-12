Lewica pełną gębą...najgorsze jest to, że tego typu ludzi u nas całe mnóstwo jest i wybiorą nam niedługo prezydenta trzaskowskiego co się lubuje w takich poglądach pro eko, pro lgbt itd itp. Ludzie nie chcą sct, a Ci komuniści będą na siłę zmieniać świat gdzie 70% ludzkości ma to gdzieś, a my tracimy na tych ograniczeniach..chory świat i mam nadzieję, że będzie jakiś kryzys czy załamanie to może ktoś kto zna się Pokaż całość