No way, psiedciembiorcy nie chcą płacić normalnych pieniędzy i ściągają pracowników z trzeciego świata, którzy robią problemy?



Dziwaczne, to zupełnie tak jakby powtarzała się historia z każdego kraju, który ma obecnie problemy z obcokrajowcami.



Zyski do kieszeni a przestępczością niech się państwo martwi ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )