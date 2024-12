No właśnie, też tego nie rozumiem. To, co opisałeś - ewidentne czynności seksualne wobec DZIECI (ośmiolatek, to do ch#ja pana DZIECKO!!!) to p-------a i straszna krzywda która potrafi rozwalić życie w dorosłości. To jest straszne i powinno być ścigane tak samo jak p-------a męska.A mimo to społeczeństwo postrzega to inaczej - na debilny komentarz, jak widać po użytkowniku wyżej, nie trzeba było długo czekać.