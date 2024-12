Ciekawe kto zdławił PKP Cargo nakazując administracyjnie zerwać natychmiast wszelkie kontrakty i zacząć wozić węgiel z Indonezji i Kolumbii do gmin w Polsce. A teraz nikt już nie chce wybrać PKP Cargo do wykonywania przewozów bo boi się, że znów PKP Cargo ich wystawi do wiatru...



No ciekawe kto ich tak wyrobił...?