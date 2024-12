Byłem w Teth w tym roku. Hotele, restauracje. Może ładna okolica ale trafiłem na ulewę więc za wiele nie zobaczyłem.



Jeśli ktoś chce zobaczyć jeszcze w miarę dziką miejscowość, gdzie cywilizacja dotarła w ograniczonym zakresie to niedaleko jest wioska Vukël. Dojazd szutrówką, ok 8 km od drogi SH20.

Droga asfaltowa jest w budowie i patrząc na postęp, to przyszły rok to ostatnia szansa zanim zacznie się to zmieniać w kolejne Teth.

Póki co krowy,