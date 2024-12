Dino to taki odpowiednik "Sklepu spożywczego" sprzed 20-30 lat w typowej wsi.

Podstawowe produkty, w zachodniej części Polski dostępny w każdej wiosce.

Filozofia pana Dino to była i jest strzał w dziesiątkę, kupuje tanie działki na wsiach i stawia Dino.

W takich miejscach lokalny sklepik albo upadł, albo zaraz upadnie.

Swoją drogą "pan Dino" chodził z jednym z moich krewnych do szkoły.

Już 30 lat temu to były "banany" tamtych czasów.

