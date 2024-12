ja prdl co za kretyn, wózek z dzieckiem stawia pod cofające auto

"bo tamten źle zaparkował"

niektórym filmiki konfitury i innych patoaktywistów już tak na łeb siadły że zupełnie sie z rozumem rozminęli.

ciekawe co by było jakby skończyło sie rozjechaniem dzieciaka i trwałym kalectwem? jakby potem to dziecku tłumaczył? "no wiesz wsadziłem cie pod cofający samochód ALE ON ŹLE ZAPARKOWAŁ I TO BYŁA JEGO WINA". Jestem pewien że dzieciak by zrozumiał