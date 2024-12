a tych z AK co przeżyli drugą wojnę światową tępiły polskie władze PRL bez żadnych konsekwencji a policji, prokuraturze, sądownictwu to nie przeszkadzało i twierdzili że jesteśmy wolnym państwem a 2 wojna się skończyła w 1945

z tego co kojarzę to pałowano nawet za próbę organizowania rocznic wybuchu powstania warszawskiego