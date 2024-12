Na sto odrzuconych reklamacji, do sądu pójdzie jedna osoba, której będzie się chciało inwestować w prawnika i ryzykować, że w przypadku przegranej zapłacą zarówno koszty zastępstwa, jak i biegłego. Dlatego ta przegrana nic dla Komfortu nie znaczy, bo i tak są sporo na plusie. Co nie zmienia faktu, że szanuję podejście klienta który nie odpuścił i walczył o swoje. Gdyby takich osób było więcej, sprzedawcy bardziej by się przykładali do rzetelnego rozpatrywania Pokaż całość