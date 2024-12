Aż się przypomina sprawa szyfranta Zielonki, którego fragmenty rozczłonkowanego ciała znaleziono na obszarze kilkudziesięciu kilometrów. Policja oczywiście orzekła że to s---------o i umorzyła śledztwo. Uzasadnienie o umorzeniu zostało utajnione.

A, i jeszcze po tym jak już popełnił s---------o logował się na swoje konto na Naszej Klasie.