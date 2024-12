Skladki zdrowotne w Polsce, to nie sa zadne skladki. To jest kolejny zasrany podatek do dymania podatników, a nie zadne skladki, jesli sa uzaleznione od wynagrodzenia lub formy dochodu. W Polsce z mojej umowy o prace znikało 2.400 PLN na moja wlasna skladke zdrowotna. W Szwajcarii place ok. 900 CHF na obowiazkowe ubezpieczenie zdrowotne za cala rodzine. Zarobki - 4 razy większe. Tyle w temacie.