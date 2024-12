Wytapianie błyskowe polega na wdmuchiwaniu do silnie rozgrzanego pieca hutniczego sproszkowanej rudy żelaza. W tradycyjnym piecu hutniczym wytop żelaza zajmuje 5 do 6 godzin. Nowa metoda redukuje ten czas do około 3-6 sekund. Oprócz oszczędności czasu pozwala też oszczędzać energię i węgiel.