Jak to jest, że w tym wszystkim biorą przeważnie udział kobiety? Jak to jest, że kobietom chce się latać po nocach w lesie z przestępcami? W sumie one też są nimi, bo biorą udział w przemycie ludzi. Świadomie sprowadzają na polskich obywateli niebezpieczeństwo.

Głowy na miejscu golić, by społeczeństwo wiedziało, kto się przyczynia do sprowadzania zagrożenia na mieszkańców tamtych okolic. Ale nie tylko, czy te kobiety zdają sobie sprawe, że te byczki Pokaż całość