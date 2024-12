'. W końcu to ja leżałam na oblodzonej drodze, on stał bezradnie nade mną, a potem wypowiedział zdanie, które do dzisiaj dźwięczy mi w uszach: „Wiesz, ja sobie dam spokój, bo mi bardzo marzną dłonie”. Założyłam łańcuchy zgrabiałymi dłońmi, które mi oczywiście nie marzły – skórę mam zaimpregnowaną feminizmem – i dojechaliśmy bezpiecznie do drewnianego domu na wzgórzu. I wstydzę się przyznać, że mnie to do niego całkowicie zniechęciło, bo chciałabym być Pokaż całość