wszyscy co to pochwalają nie dopuszczają myśli że będą musieli wchodzić do internetu na dowód osobisty bo tylko tak będzie akceptowana weryfikacja wieku. Rząd zamiast zostawić opiekę nad dziećmi pod władzą rodziców - zaczyna monitorować każdego obywatela a tłum klaszcze że w końcu się udało. Gu--uwno się udało. Australijczykom została odebrana kolejna forma wolności