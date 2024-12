ta słupkoza i ogradzanie wszystkiego w Warszawie to największy rak ,już normalnie nie można sie poruszać po tym mieście bo wszystko jest ogrodzone albo zabetonowane ,jak kiedyś sobie z Woli na spacer szedłem nad Wisłę to mi to z 30 minut zajmowało ,teraz jak zacznę te wszystkie ogrodzenia omijać to z 2 godziny to zajmuje jak chce osiedlami iść i nie przy ulicy