No cóż, polski rolnik ma być uzależniony od dopłat.

To nic, że te dopłaty muszą dostać, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju, przez bzdurne przepisy unijne.



Upadek bezpieczeństwa żywnościowego kraju, to poświęcenie na które musimy być gotowi, w imię ratowania niemieckiego rynku motoryzacyjnego.



Bardzo ciekawa perspektywa w erze przedwojennej, jak mawiał sam Premier, nasze uśmiechnięte słońce narodowe.