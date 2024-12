Bohater prawicy - członek neonazistowskiego i rasistowskiego ugrupowania dążące do utrzymania apartheidu, który zamordował członka partii opozycyjnej, która dążyła do pokojowego i demokratycznego ustanowienia nowej władzy i zniesienia podziałów rasowych.



A potem będą jęki, że ktoś was nazywa faszystami, jak przy każdej możliwej okazji brylujecie się ze wszelkie maści psycholami i partiami jak AfD.