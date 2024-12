Srach nie krach, zwykły powrót do normalności i zejście na ziemię z obłoków. Trochę spadło i dopóki społeczeństwo będzie wywierać silną presję, żeby politycy się odtentegowali od tematu, to ceny będą się naturalnie stopniowo korygować i wracać do normalności z poziomu chorych marż, tak że dopóki społeczeństwo trzyma szyk to jest szansa, a jak politycy znowu coś wymyślą i przepchną to się znowu zesra.