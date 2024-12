Przecież tam w kwietniu już było ponad 300 wybuchów mniejszych lub większych. Jak tam mieszkałem w latach 2018 2019 to sieciowka polskich sklepów prowadzonych przez ciapaków miała podkładane b---y czasem 2x w tygodniu.



O tym co dzieje się w NL się nie mówi xD polecam rzucić okiem na kanał dziki zachód na yt.