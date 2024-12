Nigdy nie powinni ich tam zatrudniać, podobnie jak w szpitalach, szpital nie dostanie kontraktu jak nie ma kapelanów na stanie, to jest zwyczajnie chore. Nie przeszkadza mi ksiądz przychodzący do chorego, ale NFZ nie powinien za to płacić, jeżeli chory chce może oczywiście księdza do siebie zaprosić na wizytę, o ile warunki sanitarne na to pozwalają.