Nadchodzą mroczne czasy...Z jednej strony PiS wystawia jako jedynkę no name kandydata, o podejrzanych i wątpliwych mafijnych znajomościach, z drugiej her Tusk i jego pucybut Trzaskowski, który ma siedzieć cicho, i tańczyć jak mu zagrają, realizując interesy Niemiec. Jesteśmy w dupie, i piszę to jako osoba o poglądach centrowych.