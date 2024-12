Czyli to co można wyczytać w mediach, pierwszą turę wygrał nie ten kandydat co trzeba, więc należy unieważnić głosowanie. Nie ma nic o tym, że wybory zostały sfałszowane, nic o lewych kartach do głosowania. Są tylko informacje, że rzekomo są dowody, że były na TikToku jakieś trollkonta, które wspierały jego kampanię. Zatem będzie głosowanie do skutku, aż w końcu głupie społeczeństwo wybierze prawidłowego kandydata?