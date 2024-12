Była pandemia i ceny aut wywaliło w kosmos, to i były rekordowe zyski. Kto umiał produkować i lawirować w dziurawych łańcuchach dostaw - ten kosił hajs. Obecnie rabaty na dobre wróciły do salonów, bo na auta do produkcji czeka się 2 miesiące, a nie 20 miesięcy. Skończyło się i eldorado. Spadek zysków, to nie straty.....