Poważne kraje mają agencje wywiadowcze, a jak ktoś ma więcej niż 16 lat to wie że szpieguje się nie tylko swoich wrogów ale też "przyjaciół", bo w polityce nie ma przyjaźni tylko co najwyżej wspólne interesy ¯\(ツ)/¯ A ponad wspólnym interesem stoi własny interes więc jakoś zupełnie mnie nie dziwi co robi orban, fajnie by było gdyby nasz rząd też coś potrafił oprócz śmiesznej mentalności chrystusa narodów i mocy przyjaźni