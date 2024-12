Cóż, tak się kończy układanie się z Ruskimi, którzy niby mu pomogli, ale jedynie tyle co musieli by rząd syryjski nie upadł. Ruskim się wydawało, że sobie mistrzowsko rozgrywają partyjkę szachów z Erdoganem, a koniec końców to on ich wyruchał jak chciał. Jaki miał Assad wybór zamiast ruskich? A no Iran. Jakim Rosja jest sojusznikiem to przekonała się już Armenia. Ktoś powie, że Syria jest z Iranem blisko, ale po jakimś czasie Pokaż całość