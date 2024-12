Co to ma za znaczenie czy chory psychicznie czy nie/ Powinien trafić do więzienia i tyle. Ogólnie masakra z tymi biegłymi. Obok mnie rozwodzą się sąsiedzi i jest kwestia podziału majątku. Biegły wycenił dom na 650K a obok (ten sam szeregowiec ale środkowy segment - mniejszy, bez dodatkowego garażu, mniejsza działka i ogród) dom się sprzedał za 1.1M.