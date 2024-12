One standardów spełniać nie muszą bo i tak trafią na stoły plebsu. Wielce szanowni państwo elyta europejska i tak w większości ma swoje prywatne zaopatrzenie. Tu tylko wyłącznie chodzi by otworzyć rynki zbytu w Ameryce Płd dla niemieckiej gospodarki. To że biedota krócej pożyje to dla nich w sumie nawet korzyść, bo mniejsze obciążenie dla systemów emerytalnych.