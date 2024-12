Limity tłumaczą faktem, że może to przeciążyć systemy. Jakoś istnieją o wiele bardziej archaiczne systemy bankowe, które nieustannie wykonują transakcje na bajońskie sumy - oczywiście to systemów nie przeciąża.



Moim zdaniem limity będą po to, aby za dużo nie oszczędzać, a pieniądze ciągle wydawać. Tak, aby kontrolować konsumpcję. Europejska gospodarka opiera się głównie na ciągłym wydawaniu, więc EBC nie jest w smak, żeby ktoś przypadkiem oszczędził pieniądze.