I dobrze. Ja pamiętam szkołę w latach 90. Wszyscy się znali na wylot ale panowała sztywna hierarchia jak w więzieniu, łobuzy rządziły klasą i nikt nie miał prawa się wychylić z czymkolwiek bez ich aprobaty. To ja już wolę to co jest teraz niż tamten kolektywizm.