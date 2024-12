Jak ktoś za dziecka chce być piratem, to znaczy że ma sobie uciąć nogę, ręke, wydłubać oko aby upodobnić się do pirata? NIE!!!! Niebinarność itp. lewackie brednie to tylko wywieranie psychologicznego wpływu na dzieci, tworzenie takiego tęczowego hitlerjugend bo dorośli są już dorośli i nie chcą się kastrować.