Spójrzmy na to z innej perspektywy. Aż 50% emerytów otrzymuje świadczenie w wysokości do 3400 zł brutto, czyli 2842,84 zł netto, co stanowi około 87% dzisiejszej najniższej krajowej. Dla oszczędnego seniora, który ma gdzie mieszkać, jest to kwota „do przeżycia”, choć nie pozwala na luksusy. Załóżmy, że ten stosunek utrzyma się przez kolejne lata. Przyjrzyjmy się teraz współczesnym młodym ludziom, którzy w dużej mierze nie będą w stanie kupić nieruchomości, a przez Pokaż całość