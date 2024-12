Pamiętam jak 5/6 lat temu odrzucali multiselectem mnóstwo osób. Mój barat na odchodne (nie dostał się) usłyszał, niech pan spróbuje w przyszłym roku xD. Skomentował to tylko słowami: „skoro raz się nie udało, to chyba według waszych procedur wcale się nie nadaję”, a babeczka na to: „Noo wie pan jak jest, inni próbują i się często udaje”.

Takich jak on było mnóstwo. Naprawdę zdrowo myślących chłopaków. Dzisiaj znieśli wymagania i biorą wszystkich Pokaż całość