Generalnie to typ jest po prostu w szoku a że jest tępym wenflonem to uwalił sobie obraz mada faka z amerykańskich filmów i go stosuje (uważa że musi)z nadzieja że ogarnie go szacun na celi jaki to z niego kozak, ale darcie pyska nie weryfikuje typa pod celą. Próbowali tak znajomi i znajomi znajomych. Z czasem spokornieje