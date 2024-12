Ojojoj...jak Niemcy coś chcą to URE musi robić. A może by tak wprowadzić kontrolę graniczne w całej strefie Schengen i tylko dla Niemców skoro oni do siebie już wprowadzili. Szybko poszło, jeden głośniejszy wypadek w DE i już chcą kolejny kaganiec wszystkim zakładać. To przestaje być zabawne.