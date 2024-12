No ok lewaki, może i podpisali konfederacje Gietrzwałdzką, chcą zakazać rozwodów i karać śmiercią za aborcję i generalnie uważają katolickiego boga za najważniejszą rzecz i poseł konfederacji używa gaśnicy na symbole innej wiary i kradnie choinki z bombkami, które mu się nie spodobały, ale to dalej nie dowód na to, że to fanatycy katoliccy. Najważniejsza jest gospodarka, wszystko inne to tematy zastępcze. Przeczytajcie 100 ustaw Doktora™ Mentzena, to może wam się oczy Pokaż całość