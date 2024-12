I dlatego Polacy nie mają dostępu do broni. Jakbym miał pół automat AR15 zamiast zimnej wody i węża ogrodowego to bym przez następne 25 lat krzyżówki rozwiązywał od rana do wieczora w Strzelcach Opolskich za postrzał rudej wiedźmy młodszej i jej mamusi rudej wiedźmy starszej. A tak nieuzbrojony dostałem za polewanie zimną wodą tylko rozwód, niebieską kartę i sprawa załatwiona do śmierci.