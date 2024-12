wykopki jak zwykle specjaliści od wszystkiego, ale tylko zza monitora. kobieta jechała w nocy, sama, w środku lasu i trafiła na taki wypadek. 4 trupy, dwoje w palącym się samochodzie i dwóch rozrzuconych po drodze. chyba miała prawo być w szoku. i nie to nie był tiktoczek tylko nagranie później trafiło do sieci.



zapewne zadzwoniła na 112 i co miała więcej zrobić? lecieć gasić samochody? czekała na pomoc i nagrała to video. Pokaż całość