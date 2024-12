mają dwa postulaty na ten moment, jeden to przekazanie 100% - tak sto, pieniędzy z budowy autostrad i dróg ekspresowych na transport publiczny XD



Swoją droga to mnie przeraża ich twarz, to patrzenie jak w pustkę, jak człowiek szalony. Każdy ma emocje, tym bardziej na środku drogi. Mi tylko to przypomina wyborców Tuska, zaślepienie. Nawet pisowcy wyrażają emocje, krzyk czy inaczej. To jest sekta.