Zasadniczo to nie jest dobra wiadomość, oczywiście dla półgłówków z wykopu to pewnie tak, ale faktem jest, że my Polacy bardziej potrzebujemy mieć konsulat na terenie Rosji niż na odwrót. Wy chyba zapominacie, że konsulat nie jest tam dla Rosjan tylko dla Polaków, więc sami sobie szkodę wyrządzamy, ale czego to Radek nie wymyślił, bo wydawało mu się, że może być kandydatem na Prezydenta RP, i chciał pokazać jaki on jest WŁADCZY!