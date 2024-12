Przepraszam bardzo, ale czy te rynki zbytu nie zostaną także otwarte przed Polską? Wydaje mi się że to chyba dobrze zacieśniać współpracę z Ameryką Łacińską czyli najbardziej katolickim kontynentem zamiast zostawiać go Chinom albo Rosji żeby później obracali te kraje przeciwko NATO i zachodowi. Myślę że to nawet nie tylko o gospodarkę chodzi ale i o bezpieczeństwo militarne, wszak doskonale wiadomo że nic tak nie wiąże sojuszy jak interesy gospodarcze