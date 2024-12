Coraz więcej czyta się o strasznych wypadkach na przejazdach.

Szlabany opadają tak nagle, bez żadnego ostrzeżenia. Ech, gdyby takie przejazdy kolejowe były wyposażone w duże, wyraźne sygnalizatory z migającym czerwonym światłem wielkości piłki do koszykówki, doskonale widoczne nawet w pełnym słońcu, najlepiej jeszcze zamontowane parzyście (to by wykluczyło przepaloną żarówkę) oraz dodatkowo sygnalizator akustyczny dla niewidomych kierowców. Myślę że to zapobiegłoby wielu niepotrzebnym tragediom.

A nie, czekaj...